В зоне спецоперации погиб уроженец Рязанской области Максим Стиховнин
Он погиб при выполнении боевой задачи. Прощание с уроженцем поселка Новоселки запланировано на 25 июля.
В зоне спецоперации погиб уроженец Рязанской области Максим Стиховнин. Об этом сообщили в группе «поселок Новоселки. Рязанский район».
Стиховнин погиб при выполнении боевой задачи.
Прощание с уроженцем поселка Новоселки запланировано на 25 июля. Церемония состоится в 9:30 в Храме Василия Рязанского.
В зоне спецоперации погиб уроженец Рязанской области Максим Стиховнин
В зоне спецоперации погиб уроженец Рязанской области Максим Стиховнин. Об этом сообщили в группе «поселок Новоселки. Рязанский район».
Стиховнин погиб при выполнении боевой задачи.
Прощание с уроженцем поселка Новоселки запланировано на 25 июля. Церемония состоится в 9:30 в Храме Василия Рязанского.
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