В Свердловской области мать душила сына, чтобы вернуть мужа

В Свердловской области мать душила сына, чтобы вернуть мужа. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило издание «RT на русском».

Инцидент случился в Каменске-Уральском. Видео распространилось в местных группах. На кадрах местная жительница держит ребенка в области шеи, мальчик пытается убрать руку матери.

По словам пользователей, мужчина ушел из семьи к другой женщине.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что уже изучили видео, дело в отношении женщины направляется в суд. Ребенок находится под опекой бабушки.