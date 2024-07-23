В среду в Рязанскую область придет небольшое потепление
Днем воздух в регионе прогреется до +28°С.
В среду в Рязанскую область придет небольшое потепление. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС.
24 июля в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10м/с.
Температура воздуха по области ночью +8…+13°С, днём +23…+28°С.
В среду в Рязанскую область придет небольшое потепление
В среду в Рязанскую область придет небольшое потепление. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС.
24 июля в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10м/с.
Температура воздуха по области ночью +8…+13°С, днём +23…+28°С.
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Природа и экология
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