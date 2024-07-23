В среду в Рязанскую область придет небольшое потепление

Днем воздух в регионе прогреется до +28°С.

В среду в Рязанскую область придет небольшое потепление. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС.

24 июля в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10м/с.

Температура воздуха по области ночью +8…+13°С, днём +23…+28°С.