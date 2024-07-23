В Сочи на побережье Черного моря засняли смерч

В Сочи на побережье Черного моря засняли смерч. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило издание «RT на русском»

Информации о разрушениях на пляже из-за природного явления не поступало.

По данным местного гидрометцентра, до конца дня ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и ветром 15—18 м/с.