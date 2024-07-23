В Скопине закрыли рынок, при строительстве которого нашли шесть трупов. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета — Рязань».
Отмечается, что Новый рынок в рязанском Скопине закрыли из-за того, что в нем треснули полы.
«Здание было построено на болоте около десяти лет назад. При постройке и расчистке грунта рабочие обнаружили тут шесть трупов», — отметили в сообщении.
Ранее новый рынок был выставлен на продажу за 166 миллионов рублей.
В Скопине закрыли рынок, при строительстве которого нашли шесть трупов
В Скопине закрыли рынок, при строительстве которого нашли шесть трупов. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета — Рязань».
Отмечается, что Новый рынок в рязанском Скопине закрыли из-за того, что в нем треснули полы.
«Здание было построено на болоте около десяти лет назад. При постройке и расчистке грунта рабочие обнаружили тут шесть трупов», — отметили в сообщении.
Ранее новый рынок был выставлен на продажу за 166 миллионов рублей.