В Саратове при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека
В Саратове при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную ГАИ.
Установлено, что 19-летний саратовец за рулем «Lada Granta» не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик «MAN».
Пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте, еще одного госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело.
В Саратове при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека
В Саратове при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную ГАИ.
Установлено, что 19-летний саратовец за рулем «Lada Granta» не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик «MAN».
Пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте, еще одного госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident