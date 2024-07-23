В Саратове при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека

В Саратове при столкновении грузовика и легковушки погибли два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную ГАИ.

Установлено, что 19-летний саратовец за рулем «Lada Granta» не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик «MAN».

Пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте, еще одного госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело.