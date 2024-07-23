В Санкт-Петербурге произошла массовая драка в кафе

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка в кафе. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил РЕН ТВ.

Между двумя пьяными посетителями произошел словесный конфликт, который перерос в физическую расправу. К потасовке присоединились еще несколько гостей, в том числе женщины.

Когда бармен попытался разнять дерущихся, в него стали бросать посуду и меню.

В результате происшествия одному человеку потребовалась госпитализация.

Зачинщика конфликта доставили в отдел полиции.