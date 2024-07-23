В Санкт-Петербурге произошел пожар в магазине
В Санкт-Петербурге произошел пожар в магазине. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».
Огонь и столб дыма засняли на проспекте Просвещения. Кадрами с места происшествия поделились жильцы близлежащего дома.
О пострадавших неизвестно. Обстоятельства уточняются.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в магазине
В Санкт-Петербурге произошел пожар в магазине. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».
Огонь и столб дыма засняли на проспекте Просвещения. Кадрами с места происшествия поделились жильцы близлежащего дома.
О пострадавших неизвестно. Обстоятельства уточняются.
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Происшествия
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