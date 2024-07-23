В Рязанском районе утонул 42-летний мужчина

Тело подняли из реки Старица рядом с Агро-Пустынью.

В Рязанском районе утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Тело обнаружили 23 июля в 10:35 в реке Старица около населенного пункта Арго-Пустынь. Отмечается, что место не было оборудовано для купания.

Водолазы подняли труп 42-летнего мужчины.

Обстоятельства происшествия уточняются.