В Рязанском районе утонул 42-летний мужчина
Тело подняли из реки Старица рядом с Агро-Пустынью.
В Рязанском районе утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Тело обнаружили 23 июля в 10:35 в реке Старица около населенного пункта Арго-Пустынь. Отмечается, что место не было оборудовано для купания.
Водолазы подняли труп 42-летнего мужчины.
Обстоятельства происшествия уточняются.
В Рязанском районе утонул 42-летний мужчина
В Рязанском районе утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Тело обнаружили 23 июля в 10:35 в реке Старица около населенного пункта Арго-Пустынь. Отмечается, что место не было оборудовано для купания.
Водолазы подняли труп 42-летнего мужчины.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident