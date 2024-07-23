В Рязанской области при столкновении легковушек пострадали два человека

Проводится проверка.

В Рязанской области при столкновении легковушек пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась в понедельник, 22 июля, на 193-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.

Водитель на «Хендай» столкнулся с «Киа».

Два человека из второй иномарки получили травмы. Их госпитализировали.

Проводится проверка.