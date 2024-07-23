В Рязанской области при столкновении легковушек пострадали два человека
Проводится проверка.
В Рязанской области при столкновении легковушек пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась в понедельник, 22 июля, на 193-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.
Водитель на «Хендай» столкнулся с «Киа».
Два человека из второй иномарки получили травмы. Их госпитализировали.
Проводится проверка.
В Рязанской области при столкновении легковушек пострадали два человека
В Рязанской области при столкновении легковушек пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась в понедельник, 22 июля, на 193-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.
Водитель на «Хендай» столкнулся с «Киа».
Два человека из второй иномарки получили травмы. Их госпитализировали.
Проводится проверка.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident