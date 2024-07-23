В Рязанской области полицейские проведут рейды на переездах

Мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД водителями при проезде переездов.

Во вторник, 23 июня, в Рязанской области полицейские проведут рейды на переездах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД водителями при проезде железнодорожных переездов.

Отмечается, что эти места с повышенной опасностью. Аварии отличаются на них тяжестью последствий.