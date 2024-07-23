В Рязанской области полицейские начали рейд «Чистые стекла»
Инспекторы ГАИ останавливают транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
В Рязанской области полицейские начали рейд «Чистые стекла». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инспекторы ГАИ останавливают транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 500 рублей.
С начала рейда обнаружили уже более 40 автомобилей.
В Рязанской области полицейские начали рейд «Чистые стекла»
В Рязанской области полицейские начали рейд «Чистые стекла». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инспекторы ГАИ останавливают транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 500 рублей.
С начала рейда обнаружили уже более 40 автомобилей.
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