В Рязанской области поймали подростка за рулем мопеда

Инцидент произошел в Александро-Невском районе. В селе Просечье инспекторы остановили 14-летнего подростка, управляющего мопедом «Скаут».

В Рязанской области поймали подростка за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел в Александро-Невском районе. В селе Просечье инспекторы остановили 14-летнего подростка, управляющего мопедом «Скаут».Мальчика отстранили от управления транспортным средством. Материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних.