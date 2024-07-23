В Рязанской области поймали подростка за рулем мопеда
Инцидент произошел в Александро-Невском районе. В селе Просечье инспекторы остановили 14-летнего подростка, управляющего мопедом «Скаут».
В Рязанской области поймали подростка за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Инцидент произошел в Александро-Невском районе. В селе Просечье инспекторы остановили 14-летнего подростка, управляющего мопедом «Скаут».Мальчика отстранили от управления транспортным средством. Материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних.
В Рязанской области поймали подростка за рулем мопеда
В Рязанской области поймали подростка за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Инцидент произошел в Александро-Невском районе. В селе Просечье инспекторы остановили 14-летнего подростка, управляющего мопедом «Скаут».Мальчика отстранили от управления транспортным средством. Материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident