В Рязани засняли водителя, пытавшегося объехать пробку по «встречке»
Кадры сделаны в Южном промузле. На видео видно, как мужчина на легковушке пытался проехать мимо пробки по встречной полосе.
В Рязани засняли водителя, пытавшегося объехать пробку по «встречке». Кадры опубликовало сообщество «Подслушано у водителей Рязани».
Кадры сделаны в Южном промузле.
На видео видно, как мужчина на легковушке пытался проехать мимо пробки по встречной полосе. Однако на его пути встала другая машина.
«Уже отправлено в ГАИ», — указано в публикации.
В Рязани засняли водителя, пытавшегося объехать пробку по «встречке»
В Рязани засняли водителя, пытавшегося объехать пробку по «встречке». Кадры опубликовало сообщество «Подслушано у водителей Рязани».
Кадры сделаны в Южном промузле.
На видео видно, как мужчина на легковушке пытался проехать мимо пробки по встречной полосе. Однако на его пути встала другая машина.
«Уже отправлено в ГАИ», — указано в публикации.
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Общество
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