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В Рязани пьяный мужчина зарезал знакомого
По данным следствия, при распитии алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт из-за женщины, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему более 10 ударов ножом, в том числе в область шеи и грудной клетки.

В Рязани пьяный мужчина зарезал знакомого. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, при распитии алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт из-за женщины, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему более 10 ударов ножом, в том числе в область шеи и грудной клетки.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Фото: СУ СК по Рязанской области