В Рязани пьяный мужчина зарезал знакомого. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, при распитии алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт из-за женщины, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему более 10 ударов ножом, в том числе в область шеи и грудной клетки.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Фото: СУ СК по Рязанской области
В Рязани пьяный мужчина зарезал знакомого
В Рязани пьяный мужчина зарезал знакомого. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, при распитии алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт из-за женщины, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему более 10 ударов ножом, в том числе в область шеи и грудной клетки.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Фото: СУ СК по Рязанской области