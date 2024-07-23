В Рязани на улице Новой поймали 34-летнего наркомана

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани на улице Новой поймали 34-летнего наркомана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что рязанец может хранить при себе наркотики.

После этого наряд ППС на улице Новой заметил этого мужчину. При досмотре у него обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом — 1,2 грамма синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело.