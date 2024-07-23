В России работодатели смогут передавать сведения о военнообязанных сотрудниках

Законопроект приняли депутаты Госдумы.

Работодателей обязали передавать сведения о военнообязанных сотрудниках.

«Принят законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета», — решили депутаты Госдумы на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.