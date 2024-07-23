В России работодатели смогут передавать сведения о военнообязанных сотрудниках
Законопроект приняли депутаты Госдумы.
Работодателей обязали передавать сведения о военнообязанных сотрудниках.
«Принят законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета», — решили депутаты Госдумы на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.
В России работодатели смогут передавать сведения о военнообязанных сотрудниках
Работодателей обязали передавать сведения о военнообязанных сотрудниках.
«Принят законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета», — решили депутаты Госдумы на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.
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