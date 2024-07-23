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В Подмосковье четырехлетнего ребенка укусила гадюка

В Подмосковье четырехлетнего ребенка укусила гадюка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло когда мальчик гулял по участку на даче. Он почувствовал что-то неприятное в районе ноги, но не придал этому значения. Позже ему стало плохо. Нога стала отекать. Он показал ее родителям и те отвезли его в больницу.

Ребенка успели спасти.