В Подмосковье четырехлетнего ребенка укусила гадюка

В Подмосковье четырехлетнего ребенка укусила гадюка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло когда мальчик гулял по участку на даче. Он почувствовал что-то неприятное в районе ноги, но не придал этому значения. Позже ему стало плохо. Нога стала отекать. Он показал ее родителям и те отвезли его в больницу.

Ребенка успели спасти.