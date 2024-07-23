В Перми на фестивале мужчина бросился на посетителей с топором

В Перми на фестивале мужчина бросился на посетителей с топором. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило издание Ura.ru.

Уроженец города Соликамск нанес несколько ударов топором участнику СВО, находившемся в отпуске после ранения, и сотруднику ГУ ФСИН.

«Один из пострадавших от госпитализации отказался. Второй мужчина находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое», — пояснили в краевом минздраве.