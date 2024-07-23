В Новосибирской области в ДТП с эвакуатором погибли четыре человека
В Новосибирской области в ДТП с эвакуатором погибли четыре человека. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местную ГАИ.
Отмечается, что столкнулись эвакуатор и «Chevrolet Cobalt». Легковушка после удара вылетела в кювет.
В результате погибли водитель «Chevrolet» и трое его пассажиров.
Пострадала девятилетняя девочка, ее госпитализировали.
В Новосибирской области в ДТП с эвакуатором погибли четыре человека
В Новосибирской области в ДТП с эвакуатором погибли четыре человека. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местную ГАИ.
Отмечается, что столкнулись эвакуатор и «Chevrolet Cobalt». Легковушка после удара вылетела в кювет.
В результате погибли водитель «Chevrolet» и трое его пассажиров.
Пострадала девятилетняя девочка, ее госпитализировали.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident