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В Новой Москве из окна многоэтажки выпала сотрудник РАН Валентина Бондаренко

В Новой Москве из окна многоэтажки выпала сотрудник РАН Валентина Бондаренко. Об этом пишет ТАСС.

Женщину спасти не удалось.

Она также занимала должность директора Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

Устанавливаются точные причины происшествия.