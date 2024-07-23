В Москве мигрант ударил и изнасиловал в кустах знакомую

В Москве мигрант ударил и изнасиловал в кустах знакомую. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил РЕНТ ТВ со ссылкой на местный следком.

По данным следствия, утром 21 июля пьяный фигурант ударил знакомую женщину по лицу, оттащил в кусты и изнасиловал ее.

Подозреваемого задержали, им оказался 22-летний уроженец Таджикистана. Возбуждено уголовное дело.