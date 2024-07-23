В Москве маленький мальчик выпал из открытого окна

В Москве маленький мальчик выпал из открытого окна. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла в жилом доме по улице Медынская во вторник, 23 июля. Из открытого окна седьмого этажа выпал ребенок 2022 года рождения.

Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.