В Москве газовый баллон взорвался в заднем проходе мужчины

В Москве газовый баллон взорвался в заднем проходе мужчины. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

ЧП случилось на улице Санникова в столичном районе Отрадное. В результате инцидента пострадал 40-летний мужчина. Прибывшим спасателям он рассказал, что попытался извлечь баллончик для заправки зажигалок плоскогубцами, но случилась разгерметизация и хлопок.

У пострадавшего травма ягодиц.