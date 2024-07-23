В Махачкале четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа

В Махачкале четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местное УМВД.

Трагедия произошла на улице Юго-Восточной. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку и упал вместе с ней.