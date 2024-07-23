В Махачкале четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа
В Махачкале четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местное УМВД.
Трагедия произошла на улице Юго-Восточной. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.
По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку и упал вместе с ней.
В Махачкале четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа
В Махачкале четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местное УМВД.
Трагедия произошла на улице Юго-Восточной. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.
По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку и упал вместе с ней.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident