В Ленобласти в бассейне утонула семилетняя девочка

В Ленобласти в бассейне утонула семилетняя девочка. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Тело ребенка отправили на медэкспертизу для установки точной причины смерти.

На месте работают сотрудники следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.