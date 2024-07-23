В Ленинградской области мигрант из США избил подростка до разрыва селезенки

В Ленинградской области мигрант из США избил подростка до разрыва селезенки. Это произошло на выезде, куда оба участника драки приехали в составе баскетбольной команды, сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

Во время ссоры 13-летний спортсмен ударил оппонента в живот. Мальчика госпитализировали, у него выявили разрыв селезенки. Состояние ребенка оценивают как тяжелое, он находится в реанимации.

Об избившем его подростке известно, что он родился в США, после эмигрировал в Россию. Мальчик получил российское гражданство в 2015 году.