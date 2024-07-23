В Ленинградской области между собой столкнулись две фуры, пострадали двое

В Ленинградской области между собой столкнулись две фуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла на 516 километре трассы М-11 «Нева».

Водитель Shacman на полной скорости въехал в грузовик ремонтников. Под колеса попал один из дорожников.

В результате ДТП пострадал водитель фуры и пешеход — их госпитализировали. На месте аварии образовался затор — грузовики перегородили все полосы в сторону Петербурга.