В Крыму в массовой аварии пострадали три человека

В Крыму в массовой аварии пострадали три человека. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Отмечается, что авария случилась рядом с Белогорском. Столкнулись две легковушки и грузовик.

Пострадали женщина, ребенок и водитель, им оказывают медицинскую помощь.