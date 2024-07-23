В Крыму в массовой аварии пострадали три человека
В Крыму в массовой аварии пострадали три человека. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Отмечается, что авария случилась рядом с Белогорском. Столкнулись две легковушки и грузовик.
Пострадали женщина, ребенок и водитель, им оказывают медицинскую помощь.
В Крыму в массовой аварии пострадали три человека
В Крыму в массовой аварии пострадали три человека. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Отмечается, что авария случилась рядом с Белогорском. Столкнулись две легковушки и грузовик.
Пострадали женщина, ребенок и водитель, им оказывают медицинскую помощь.
© RZN.info
Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident