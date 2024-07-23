В Красноярске на рабочих рухнул навесной потолок, погиб подросток
В Красноярске на рабочих рухнул навесной потолок, погиб подросток. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ТЦ «Атриум». В следкоме рассказали, что трое молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет проводили в здании ремонт. Во время работ на них упал потолок. Молодые люди пострадали.
17-летний рабочий скончался в больнице.
СК проводит расследование.
В Красноярске на рабочих рухнул навесной потолок, погиб подросток
В Красноярске на рабочих рухнул навесной потолок, погиб подросток. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ТЦ «Атриум». В следкоме рассказали, что трое молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет проводили в здании ремонт. Во время работ на них упал потолок. Молодые люди пострадали.
17-летний рабочий скончался в больнице.
СК проводит расследование.
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https://www.rzn.info/news/accident