В Краснодарском крае пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали 15 человек

В Краснодарском крае пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали 15 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Во вторник, 23 июля, рейс «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся в кювет в районе станицы Северская на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский». В салоне находились 32 пассажира и водитель.

Пострадали 15 человек. 9 из них, в том числе 4 детей, госпитализированы.