В Касимовском районе поймали двух пьяных рецидивистов за рулем

Мужчинам грозят обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет, а также штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

В Касимовском районе поймали двух пьяных рецидивистов за рулем. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инциденты произошли 21 июля.

61-летнего мужчину на «Ниве» остановили в селе Щербатовка. Освидетельствование показало 0,504 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Еще одного нетрезвого водителя на мотоцикле «ИЖ Юпитер» остановили в рабочем поселке Гусь-Железный. У 58-летнего мужчины обнаружено 0,473 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Оба касимовца уже привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение.

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», водителям грозит наказание — обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Сумма штрафа составляет 200 — 300 тысяч рублей.