В Калужской области пьяные мужчины фотографировались с утопленником

В Калужской области пьяные мужчины фотографировались с утопленником. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Отдыхающие на пляже обнаружили тело, вытащили его на берег и начали делать снимки.

Супруга погибшего написала заявление в полицию на очевидцев, которые глумились над трупом. Уголовное дело пока не возбуждено.