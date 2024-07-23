В Кабардино-Балкарии парапланерист насмерть разбился в ущелье

В Кабардино-Балкарии парапланерист насмерть разбился в ущелье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия проихошла во вторник, 23 июля, в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии.

К месту падения выдвинулась группа из 10 спасателей. Проводятся работы по эвакуации тела со склона.