В Кабардино-Балкарии парапланерист насмерть разбился в ущелье
В Кабардино-Балкарии парапланерист насмерть разбился в ущелье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагедия проихошла во вторник, 23 июля, в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии.
К месту падения выдвинулась группа из 10 спасателей. Проводятся работы по эвакуации тела со склона.
В Кабардино-Балкарии парапланерист насмерть разбился в ущелье
В Кабардино-Балкарии парапланерист насмерть разбился в ущелье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагедия проихошла во вторник, 23 июля, в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии.
К месту падения выдвинулась группа из 10 спасателей. Проводятся работы по эвакуации тела со склона.
© RZN.info
Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident