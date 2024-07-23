В Иркутской области бродячие собаки напали на мальчика. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей в Братске.
Одна из собак укусила ребенка, гулявшего во дворе. Животных спугнул отец мальчика. Мужчина отвез сына в больницу, ему оказали медицинскую помощь.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Правоохранителям предстоит дать оценку действиям местных органов власти и сотрудников организаций, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.
В Иркутской области бродячие собаки напали на мальчика
В Иркутской области бродячие собаки напали на мальчика. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей в Братске.
Одна из собак укусила ребенка, гулявшего во дворе. Животных спугнул отец мальчика. Мужчина отвез сына в больницу, ему оказали медицинскую помощь.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Правоохранителям предстоит дать оценку действиям местных органов власти и сотрудников организаций, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.