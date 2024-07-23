В ХМАО женщина упала с моста в реку Юган и погибла
В ХМАО женщина упала с моста в реку Юган и погибла. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на поисковиков.
Тело искали шесть дней.
Спасатели осмотрели 40 км прибрежной полосы, а водолазы обследовали дно реки.
В ХМАО женщина упала с моста в реку Юган и погибла
В ХМАО женщина упала с моста в реку Юган и погибла. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на поисковиков.
Тело искали шесть дней.
Спасатели осмотрели 40 км прибрежной полосы, а водолазы обследовали дно реки.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident