В ХМАО женщина упала с моста в реку Юган и погибла

В ХМАО женщина упала с моста в реку Юган и погибла. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на поисковиков. Тело искали шесть дней. Спасатели осмотрели 40 км прибрежной полосы, а водолазы обследовали дно реки.