В Госдуме приняли проект о ежемесячной прибавке к пенсиям
Мера коснется пенсионеров от 80 лет и инвалидов первой группы.
В Госдуме приняли проект о ежемесячной прибавке к пенсиям. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник, 23 июля, Госдума приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей.
Мера коснется пенсионеров от 80 лет и инвалидов первой группы.
В Госдуме приняли проект о ежемесячной прибавке к пенсиям
В Госдуме приняли проект о ежемесячной прибавке к пенсиям. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник, 23 июля, Госдума приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей.
Мера коснется пенсионеров от 80 лет и инвалидов первой группы.
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