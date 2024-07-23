В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным трассам многодетным семьям

Кроме того, хотят отменить туристический налог для семей с тремя и более детьми.

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным трассам многодетным семьям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Нину Останину.

Она направила запрос премьер-министру Михаилу Мишустину.

Кроме того, Останина предложила отменить туристический налог для семей с тремя и более детьми.