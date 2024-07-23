В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным трассам многодетным семьям
Кроме того, хотят отменить туристический налог для семей с тремя и более детьми.
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным трассам многодетным семьям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Нину Останину.
Она направила запрос премьер-министру Михаилу Мишустину.
Кроме того, Останина предложила отменить туристический налог для семей с тремя и более детьми.
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным трассам многодетным семьям
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным трассам многодетным семьям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Нину Останину.
Она направила запрос премьер-министру Михаилу Мишустину.
Кроме того, Останина предложила отменить туристический налог для семей с тремя и более детьми.
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