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В Госдуме предложили разрешить тратить часть маткапитала на сборы в школу
Отмечается, что средства можно потратить на покупку школьной формы, портфеля или канцелярии при достижении ребенком возраста шести лет.

В Госдуме предложили разрешить тратить часть маткапитала на сборы в школу. Об этом URA.RU сообщил депутат Леонид Слуцкий.

Отмечается, что средства можно потратить на покупку школьной формы, портфеля или канцелярии при достижении ребенком возраста шести лет.

По данным авторов инициативы, каждый год такие товары дорожают до 30%.

Сюда же могут войти расходы на занятия с репетиторами.