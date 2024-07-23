В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков

Сейчас это нарушение регулирует ч.1 статьи 6.9 КоАП РФ.

В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

Он обосновал свою инициативу тем, что «один наркоман втягивает в потребление наркотиков как минимум пять наркоманов» и предложил внести соответствующую статью в Уголовный кодекс.

«Разницы между употреблением и хранением наркотических средств с точки зрения закона быть не должно. Употребление наркотиков — это производная от сбыта и хранения наркотиков», — сказал депутат.