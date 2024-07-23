В Горроще продлили ограничение движения по проезду Гоголя

Причина — аварийный ремонт участка тепловых сетей.

В Горроще продлили ограничение движения по проезду Гоголя. Об этом сообщила горадминистрация.

Движение транспорта на участке от дома № 2 до дома № 7 ограничили до 24:00 31 августа. Причина — аварийный ремонт участка тепловых сетей.

На время работ установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огорожены.

Мэрия обратилась к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрута.