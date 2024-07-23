В фотоловушку Окского заповедника попала семья журавлей
«Семейная прогулка — родитель и птенцы. Хоть они и птицы, но гуляют по дороге, по небу гулять — крылья еще коротки», — подписали в посте.
В фотоловушку Окского заповедника попала семья журавлей. Об этом сообщает Telegram-канал заповедника.
«Семейная прогулка — родитель и птенцы. Хоть они и птицы, но гуляют по дороге, по небу гулять — крылья еще коротки», — подписали в посте.
В фотоловушку Окского заповедника попала семья журавлей
В фотоловушку Окского заповедника попала семья журавлей. Об этом сообщает Telegram-канал заповедника.
«Семейная прогулка — родитель и птенцы. Хоть они и птицы, но гуляют по дороге, по небу гулять — крылья еще коротки», — подписали в посте.
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https://www.rzn.info/news/environment