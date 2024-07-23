В Челябинске после вечеринки в квартире нашли труп младенца с пробитой головой

В Челябинске после вечеринки в квартире нашли труп младенца с пробитой головой. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, трагедия произошла в одной из квартир на улице Агалакова. Отмечается, что накануне мать погибшего ребенка выпивала с подругой.

Как сообщает URA.RU, ребенок скончался от черепно-мозговой травмы. К его гибели может быть причастен другой ребенок.

Полиция возбудила уголовное дело. Проводится расследование.