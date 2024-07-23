В Благовещенске неизвестные избили девушку, обрили ее и залили зеленкой

В Благовещенске неизвестные избили девушку, обрили ее и залили зеленкой. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило издание Readovka67 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.

Видео с жестокой расправой распространилось в местных мессенджерах. Полиция разыскивает участников.

Напавшие таким образом вели допрос, обвиняя жертву в обмане владельца некоего магазина на 300 тысяч рублей. По другой версии, девушка сама пострадала от мошеннической схемы.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена видео-публикация. Неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. Устанавливаются участники произошедшего, время и место конфликта», — сообщили в региональном МВД.