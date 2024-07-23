В Амурской области 50-летний мигрант домогался до 11-летней девочки

В Амурской области 50-летний мигрант домогался до 11-летней девочки. Об этом сообщают «Плохие новости».

Все произошло в магазине поселка Новобурейск. Мужчина воспользовался тем, что ребенок был один и полез трогать ее за грудь.

Мигрант задержан. Его поместили в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.