Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области

Мужчина купался в необорудованном месте.

Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС.

Труп мужчины вытащили из реки Ока в необорудованом для купания месте недалеко от поселка Новоселки 23 июля в 19:10. Погибшим оказался мужчина 1955 года рождения.

Обстоятельства уточняются.