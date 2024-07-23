Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области
Мужчина купался в необорудованном месте.
Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС.
Труп мужчины вытащили из реки Ока в необорудованом для купания месте недалеко от поселка Новоселки 23 июля в 19:10. Погибшим оказался мужчина 1955 года рождения.
Обстоятельства уточняются.
Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области
Стала известна личность мужчины, утонувшего в Рязанской области. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС.
Труп мужчины вытащили из реки Ока в необорудованом для купания месте недалеко от поселка Новоселки 23 июля в 19:10. Погибшим оказался мужчина 1955 года рождения.
Обстоятельства уточняются.
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