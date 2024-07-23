Средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими территориями
Средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими территориями. Об этом во вторник, 23 июля, заявили в Минобороны России.
По два украинских БПЛА ликвидировали над Брянской и Белгородской областями, еще 21 дрон — над Крымом и Черным морем.
Средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими территориями
Средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими территориями. Об этом во вторник, 23 июля, заявили в Минобороны России.
По два украинских БПЛА ликвидировали над Брянской и Белгородской областями, еще 21 дрон — над Крымом и Черным морем.
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