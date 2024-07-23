Средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими территориями

Средства ПВО за ночь сбили 25 беспилотников ВСУ над российскими территориями. Об этом во вторник, 23 июля, заявили в Минобороны России.

По два украинских БПЛА ликвидировали над Брянской и Белгородской областями, еще 21 дрон — над Крымом и Черным морем.