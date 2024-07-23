Солнечная активность повлияет на отключение радиосвязи и электричества на Земле

Явление связано с извержением темной плазмы.

Солнечная активность повлияет на отключение радиосвязи и электричества на Земле. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило издание «МК».

Ранее НАСА зафиксировало редкое явление — выброс темной плазмы на Солнце. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, существует 60-процентная вероятность того, что это может вызвать отключения электроэнергии на Земле.

Также высока вероятность новых солнечных вспышек среднего уровня или класса М и 15-процентная вероятность более экстремальной вспышки класса X.