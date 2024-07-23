Сасовского рецидивиста осудят за распространение метадона

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Сасовского рецидивиста осудят за распространение метадона. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Отмечается, что в апреле сотрудники полиции задержали предполагаемого распространителя наркотических средств. При личном досмотре в его сумке был обнаружен наркотик — метадон. Злоумышленник также указал на две сделанные ранее тайники-«закладки» в Московском районе Рязани. Запрещенное вещество обнаружили на 2-ом Мервинском проезде. Суммарно из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 21 грамма метадона.

Установлено, что 28-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и мелкое хищение сасовец забирал в Москве оптовые партии метадона из тайников-«закладок», после чего должен был фасовать их на более мелкие, помещать в тайники на территории Рязани и сообщать координаты «куратору».

По данным фактам возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и двум эпизодам по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование продолжается.