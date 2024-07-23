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Рязанские полицейские ищут свидетелей двух ДТП

Рязанские полицейские ищут свидетелей двух ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одна из аварий произошла 22 июня 2024 года, примерно в 21:15, вблизи дома № 21 корпус 2 на улице Молодцова. Мужчина на «ВАЗ» столкнулся со скутером «Трейсер». Водителя двухколесного транспортного средства с травмами госпитализировали.

Второе ДТП случилось 30 июня, примерно в 00:15, напротив дома 250 по Михайловскому шоссе. Столкнулись «Шевроле Круз» и «Шкода Суперб».

Если вы стали очевидцем указанных происшествий или располагаете информацией, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.